Trapani, accoltellamento in strada: arrestato un 25enne

Intervenuta la polizia

IN LARGO NINO VIA

TRAPANI – Accoltellamento ieri a tarda sera a Trapani. Una lite furibonda davanti a un chiosco automatico di distribuzione caffè e bibite, in largo Nino Via, all’angolo con la centralissima via Fardella. Tutto, pare, per futili motivi: forse dei contrasti di vicinato.

L’aggressione

Il ferito è un uomo di 45 anni, Ignazio Errante. A colpirlo con un coltello un giovane che fino a domenica scorsa era sottoposto ai domiciliari, Alex Gabriele, di 25 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio. A intervenire sono state le pattuglie della squadra Volante e della Mobile: sono stati i poliziotti a fermare e ad arrestare l’accoltellatore. Diversi i fendenti inferti da Gabriele e che per fortuna non hanno ferito in modo grave Errante, adesso ricoverato in ospedale dopo le prime cure ricevute al pronto soccorso.