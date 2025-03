Trapani, agente penitenziario aggredito in carcere: la denuncia

Le parole del segratario provinciale del Sinappe Rocco Parrinello

TRAPANI – Un agente penitenziario è stato aggredito nel reparto Mediterraneo del carcere di Trapani da un detenuto. Lo comunica il segratario provinciale del Sinappe Rocco Parrinello che esprime solidarietà al collega coinvolto.

Per l’agente è stato necessario il trasporto in ospedale. “Questo episodio – denuncia il sindacalista – evidenzia in maniera chiara come a nulla siano valsi gli allarmi sulla necessità di rinforzare il contingente presente durante lo smistamento dei detenuti nelle varie attività giornaliere”.

“Nell’ultimo mese – aggiunge – è stata assegnata da altri istituti del distretto una quantità crescente e spropositata di detenuti problematici, impossibili da gestire senza un congruo personale e senza gli strumenti adatti a eventuali interventi contenitivi”.

