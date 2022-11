Trapani, Alex Manuguerra è tornato a casa: era scomparso venerdì scorso

L’annuncio del Comune sui social: “Grazie a tutta la cittadinanza per la straordinaria collaborazione delle ultime ore"

TRAPANI – Il trapanese 22enne Alex Manuguerra, scomparso venerdì scorso, è tornato a casa. A dare notizia del ritrovamento, il Comune di Trapani che sul profilo Facebook istituzionale ha scritto: “Alex Manuguerra è appena tornato a casa. Grazie a tutta la cittadinanza per la straordinaria collaborazione delle ultime ore”.

Il ragazzo si era allontanato dalla propria abitazione lo scorso 11 novembre in sella a una bici di colore bianco, nel quartiere Fontanelle, facendo perdere le sue tracce. Le forze dell’ordine avevano avviato le ricerche per tentare di rintracciarlo. I carabinieri di Trapani stavano, infatti, cercando di ricostruire le ultime ore prima della scomparsa sulla cerchia familiare e sulle amicizie del giovane. Ora la lieta notizia. Non si conoscono ancora le cause del suo allontanamento, se sia stato volontario o meno.