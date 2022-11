Appello social del Comune

TRAPANI – Un ragazzo di 22 anni è scomparso a Trapani. Di Alex Manuguerra non si hanno più notizie da venerdì. Le ricerche sono in corso e il Comune di Trapani ha rivolto un appello via social.

“Chiunque avesse notizie può rivolgersi ai carabinieri al numero 0923/330001”, si legge sulla pagina Facebook del Comune.