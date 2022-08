Trapani, Barbara e Angileri lasciano il club granata

La campagna di rafforzamento in vista del prossimo campionato di Serie D continua con due operazioni in uscita

Continua la campagna di rafforzamento del Trapani in vista del prossimo campionato di Serie D. Non solo mercato in entrata ma anche in uscita, con il club che ha ufficializzato la cessione di due giocatori ovvero Francesco Barbara e Giuseppe Angileri.

Barbara, difensore classe 2004, è stato ceduto all’Acireale con la formula del prestito annuale. Angileri (2003), centrocampista, lascia il Trapani a titolo definitivo e si accasa alla SC Mazarese, formazione che milita nel girone A del campionato di Eccellenza.