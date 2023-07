Trapani, l’ex Palermo Mauro Bollino firma con i granata

"Carico e contento per questa nuova avventura"

1' DI LETTURA

TRAPANI – Il club granata ha diramato una nota ufficiale in cui comunica l’acquisto a titolo definitivo di Mauro Bollino. L’attaccante, classe 1994, è cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Nel 2013/14 passa in prestito al Pisa in Serie C. Nella stagione successiva e nella stagione 2015/16, sempre in C, è al Foggia dove vince una Coppa Italia di categoria. Bollino veste anche le maglie di Andria, Taranto, Paganese e Sicula Leonzio.

In Serie D si aggiudica i campionati con Bari, Bitonto e Messina. Dopo una breve parentesi al Cerignola nel corso della stagione 2021/22, si trasferisce al Lamezia. Lo scorso anno ha giocato per la Casertana.

“Sono carico e contento per questa nuova avventura – dice il neo calciatore granata – non vedo l’ora di cominciare. Non appena ho ricevuto l’offerta del club, non ho esitato ad accettare. Speriamo di raggiungere l’obiettivo che il presidente si è prefissato. Posso dire che darò tutto mio stesso per questa maglia”.