Trapani, cambio in giunta: Guaiana prenderà il posto di Patti

Il sindaco Tranchida sta procedendo alla nomina

1' DI LETTURA

TRAPANI – Novità in arrivo a Palazzo D’Alì: Vincenzo Guaiana sta per essere nominato assessore. Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida sta procedendo alla nomina di Vincenzo Guaiana, già assessore all’Ecologia nella passata legislatura, per completare la squadracce aveva perso una pedina dopo le dimissioni dell’assessora Andreana Patti.

Tranchida ringrazia Patti

“È doveroso ringraziare Andreana Patti che negli ultimi anni è stata impegnata su più fronti nell’ambito delle sue note capacità professionali in materia di programmazione fondi e piani di sviluppo territoriali. A quello personale – dice Giacomo Tranchida – si aggiunge il ringraziamento della giunta e della maggioranza di Governo per l’importante lavoro svolto da Andreana Patti in questi anni, che ha contribuito con un ruolo chiave nel garantire al Comune di Trapani il recupero del tempo perduto in materia di piani di sviluppo e finanziamenti. L’auspicio è di poter ancora contare sulle competenze tecniche di Patti nella nuova programmazione dell’Area Vasta. Buon lavoro – conclude il primo cittadino – all’assessore in pectore Vincenzo Guaiana che sarà onerato sul fronte dei Lavori Pubblici e del delicato Servizio Idrico Integrato”.