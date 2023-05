Il Catania chiude con una sconfitta indolore contro il Trapani

Ultima gara della regular season per la formazione etnea che scivola sulla seconda buccia di banana stagionale

CATANIA – Ultima gara della regular season per la formazione etnea che scivola sulla seconda buccia di banana stagionale. Esulta il Trapani che capitalizza al massimo il diagonale vincente di Francesco Catania dopo pochi minuti dall’avvio.

Brutto primo tempo quello disputato dai rossazzurri al cospetto di un Trapani più motivato e rapido nei capovolgimenti di fronte. Nella ripresa, Ferraro dà fondo a tutte le risorse offensive a sua disposizione ma il reparto avanzato etneo non è brillante come in altre occasioni. A Ciccio Rapisarda viene inspiegabilmente annullato un gran gol all’incrocio dei pali a causa di una cervellotica svista del guardalinee e, nel convulso finale, il direttore di gara dopo aver espulso il granata Kosovan per doppia ammonizione e gioco scorretto sorvola su alcuni episodi dubbi in area trapanese. Addirittura clamoroso il fallo di mani di un difensore di casa all’ultimo respiro … con le insistite quanto inutili proteste di Lodi e compagni.

Dopo cinque minuti di recupero ad esultare è il Trapani che consolida la sua posizione nella griglia dei pressochè inutili play-off. Il Catania, privato dei suoi tifosi in quest’ultima trasferta della regular season, deve archiviare subito la seconda battuta d’arresto stagionale e concentrarsi sulla Poule Scudetto Dilettanti.

Stadio “Provinciale”- di Trapani, domenica 7 maggio 2023 – ore 15,00

17^ ed ultima giornata di ritorno – Serie D girone I – 2022-2023

TRAPANI – CATANIA 1 – 0

TRAPANI (3-5-2) – Summa, Carboni (k), De Pace, Gonzales, Mascari (dal 33°s.t. Carbonaro), Catania (dal 24°s.t. Cellamare), Cangemi, Giuffrida (dal 28°s.t. Romizi), Pipitone (dal 40°s.t. Mangiameli), Panebianco (dal 25°s.t. Romano), Kosovan.

A disposizione: Di Maggio, De Santis, Kanoute, Scuderi.

Allenatore: Alfio Torrisi.

CATANIA SSD (4-3-3) – Bethers, Rapisarda, Castellini (dal 23°s.t. Forchignone), Lorenzini, Boccia (dal 1°s.t. Pedicone), Lodi (k), Palermo (dal 1°s.t. de Luca), Vitale, Russotto (dal 44°s.t. De Respinis), Giovinco (dal 1°s.t. Litteri), Sarao.

A disposizione: Groaz, Di Grazia, Buffa, Baldassar.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Davide Cerea di Bergamo.

Assistenti: Domenico Castaldo (Frattamaggiore) e Niroy Emilio Gookooluk (Civitavecchia).

Reti : 8°p.t. Catania (TP).

Ammoniti: Summa (TP); Kosovan (TP); De Pace (TP); De Luca (CT); Romano (TP); Vitale (CT); Forchignone (CT).

Espulsi: Kosovan (TP) al 35°s.t.

Indisponibili: Rizzo, Jefferson, Somma, Sarno, Chiarella, Lubishtani (CT).

primo tempo (1-0)

6° Giovinco sfiora il palo con una conclusione su punizione dalla distanza;

8° Trapani in vantaggio: Catania supera in velocità Lorenzini e spedisce in rete con un preciso diagonale: 1-0 !

18° Bethers respinge la conclusione ravvicinata di Mascari che, tuttavia, era in fuorigioco;

24° Catania pericoloso: sul cross di Lodi (punizione)… Lorenzini mette in mezzo ma Carboni spazza via il pallone!

36° Carboni manca di poco il bersaglio con un bel tiro a giro;

39° tiro alto di Kosovan;

42° Palermo devia fuori di testa;

45° concessi 4 minuti di recupero;

46° Boccia tira sull’esterno della rete;

47° Sarao manca la porta da ottima posizione;

49° sulla corta respinta della retroguardia granata… Castellini calcia alle stelle;

49°,30 il primo tempo finisce col Trapani in vantaggio.

secondo tempo (1-0)

1° nel Catania, Boccia, Palermo e Giovinco lasciano il posto a Pedicone, De Luca e Litteri;

4° gran gol di Rapisarda che, servito da Vitale, spedisce il pallone all’incrocio dei pali ma il guardalinee induce l’arbitro ad annullare il pareggio per un inesistente fuorigioco! Incredibile.

8° sul cross di Russotto… colpo di testa da posizione ravvicinata di De Luca: Summa blocca!

12° girata a lato di Litteri;

19° sul cross dalla bandierina, colpo di testa di De Luca: alto;

21° il Trapani reclama il rigore per un intervento di Lorenzini su Mascari;

23° nel Catania, Forchignone rileva Castellini;

24° nel Trapani, Cellamare sostituisce Catania;

25° nel Trapani, Romano subentra a Panebianco;

28° nel Trapani, Romizi prende il posto di Giuffrida;

33° nel Trapani, Carbonaro rileva Mascari;

35° espulso Kosovan per scorrettezze; Trapani in 10 uomini!

40° nel Trapani, Mangiameli subentra a Pipitone;

42° colpo di testa di Russotto: Summa blocca il pallone;

44° nel Catania, De Respinis prende il posto di Russotto;

45° concessi 5 minuti di recupero;

48° De Lica atterrato da Carbonaro appena dentro l’area di rigore ma l’arbitro concede solo la punizione dal limite!

49°un difensore del Trapani devia il pallone col braccio davanti alla porta granata: l’arbitro sorvola!

50° vince il Trapani: 1-0 !