Trapani, confermato il tecnico Alfio Torrisi

"Stiamo allestendo una squadra ambiziosa"

1' DI LETTURA

TRAPANI – Lo aveva già annunciato il presidente del Trapani Valerio Antonini al termine della finale play-off vinta contro il Locri: il tecnico Alfio Torrisi siederà ancora sulla panchina granata anche per la prossima stagione. E tramite un comunicato ufficiale, la scelta è stata confermata. Lo staff tecnico sarà composto da: Salvatore Pappalardo, allenatore in seconda e match analyst; Francesco Spampinato, preparatore dei portieri e dai prof. Riccardo Calzone e Vincenzo Panicola, preparatori atletici.

«Sono onorato – afferma mister Torrisi – della riconferma nata dalla stima che il presidente Antonini ha subito riposto nei miei confronti. Questo rinnovo ha per me un valore inestimabile proprio per questa ragione e per il progetto prestigioso ed importante che la società sta costruendo”.

“Stiamo allestendo una squadra ambiziosa e lavoreremo con impegno e dedizione per riportare il Trapani nelle categorie che più le competono. Compito non semplice ma assolutamente raggiungibile grazie agli sforzi che la società sta mettendo in atto. Una menzione particolare – prosegue Torrisi – ai nostri tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno e che meritano di ritornare, il prima possibile, nei campionati professionistici. Sono certo – conclude – che, tutti insieme, ci prenderemo delle grandi soddisfazioni».