Trapani, Cono Incognito è il nuovo vicario della questura

Fu a capo della Catturandi di Palermo. Prende il posto di Marina D'Anna

TRAPANI – Cono Incognito è il nuovo vicario del questore di Trapani, subentra alla dottoressa Marina D’Anna.

Incognito è stato anche a capo della Catturandi della squadra mobile di Palermo, che nel 2007 mise fine alla latitanza dei boss Salvatore e Sandro Lo Piccolo, al culmine di una serie di indagini da lui dirette contro l’organizzazione mafiosa. Arresti che gli valsero la promozione a primo dirigente. Da qualche giorno, dopo una serie di incarichi svolti all’interno del Dipartimento della Polizia, la nomina a vicario del questore di Trapani. Incognito nato in Campania, laureato in Giurisprudenza nel 1993, ha cominciato la sua carriera in diversi Commissariati a Palermo.

Prima di giungere, nel 2001, alla squadra mobile del capoluogo dell’isola, si è occupato dei servizi di sicurezza al centro per migranti di Buonfornello, ed ha diretto il commissariato di Termini Imerese. Nell’aprile del 2000 Incognito è stato nominato Commissario Straordinario per il comune di Caccamo, in provincia di Palermo, sciolto per infiltrazioni mafiose. Nel 2007, dopo la promozione, ha proseguito il suo percorso professionale, dapprima, presso il Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della polizia di Stato e, successivamente, presso il Servizio Centrale di Protezione e quello di Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale.

Ha anche diretto il Gruppo Interforze Ricostruzione Emilia Romagna, creato per contrastare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata in seno alle attività di ricostruzione avviate in quella regione dopo l’evento sismico del 2012. Tornato a Palermo, dal 2018 al 2020, ha diretto il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Sicilia Occidentale (oggi Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica), dal febbraio del 2020 al febbraio 2024 ha diretto la Sezione Polizia Stradale di Palermo. Adesso sarà il numero due della Questura di Trapani, affiancando il questore Salvatore La Rosa.