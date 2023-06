A Trapani gravi disagi idrici a causa degli atti vandalici

Sindaco Tranchida: "avviati lavori per ripristino impianti"

TRAPANI – Sui gravi disagi idrici che si registrano in questi giorni nel capoluogo fa chiarezza, con una nota, il sindaco Giacomo Tranchida.

“I gravissimi, ennesimi danni vandalici provocati al sistema pozzi di Bresciana e prima ancora in danno di SiciliAcque, hanno comportato una drastica riduzione dei volumi idrici in città e nel comune di Misiliscemi. Dallo scorso fine settimana ad oggi sono stati eseguiti gli accertamenti, prodotte le ennesime denunce all’autorità giudiziaria e avviati i lavori per il ripristino degli impianti”.

I disagi si protrarranno ancora e l’ Amministrazione comunale ha deciso di programmare una distribuzione straordinaria domani nel centro storico rimandando a dopodomani quella per Trapani nuova.