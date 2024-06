Trapani, incendiato l’Ipab Residence Marino: numerosi danni

Il Commissario: "Volevamo rilanciare la struttura ma così è complicato“

TRAPANI – L’obiettivo di Salvo Foresta, nominato lo scorso maggio Commissario dell’Ipab Residence Marino di Trapani, era quello del rilancio della struttura, ma il rilancio ha subìto immediatamente un rallentamento perché lo scorso 7 giugno la struttura, che fino al 2018 ha ospitato i migranti, è stata obiettivo di un atto di vandalismo con un incendio che ha distrutto gli infissi in legno e causato numerosi danni.

“La sera del 7 giugno mi ha chiamato la direttrice della riserva per segnalarmi l’incendio. Alcuni individui hanno scavalcato il cancello, si sono addentrati nella struttura appiccando l’incendio e hanno distrutto gli infissi”, racconta Salvo Foresta.

“Sono stato nominato per il rilancio della struttura, ma se si parte così non so di che rilancio parliamo. Hanno causato diversi danni“.

“La mia idea per il rilancio, almeno inizialmente – aggiunge Foresta -, era quello di mettermi in contatto con il sindaco e le istituzioni della provincia di Trapani e non solo. Tutto è stato vanificato, almeno per ora, dall’atto vandalico che ci mette in difficoltà”.

“La struttura si trova all’interno delle saline. Vorremmo realizzare delle attività ricreative e artistiche perché la location è molto bella. Speriamo di poterla rilanciare e che possa diventare un vero polo di interesse“, conclude Foresta.