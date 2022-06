Trapani, grave incidente sul lungomare: un morto

Identificata la vittima

1' DI LETTURA

Un incidente all’apparenza banale, come hanno raccontato alcuni testimoni, ma che è costato la vita ad un uomo di 66 anni, Giacomo Genovese, caduto dallo scooter che guidava dopo lo scontro con una utilitaria, una Polo. Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Trapani. Lo scontro sul lungomare Dante Alighieri, a poca distanza da un distributore di carburante.

Giacomo Genovese, la vittima

Le indagini

La vittima procedeva percorrendo la litoranea, l’auto veniva dalla parte opposta, lo scontro mentre la vettura stava cercando di immettersi nella strada che costeggia la centralissima piazza Vittorio Emanuele.

La dinamica

L’uomo alla guida dello scooter, una moto 125, sebbene indossasse il casco è morto sul colpo, per trauma cranico facciale. Sul posto i sanitari del 118 ed i vigili urbani. Secondo gli elementi raccolti, l’uomo nel sopraggiungere all’incrocio con una certa velocità avrebbe avuto difficoltà a tenere la guida della moto scivolando per terra e finendo con l’urtare contro l’auto. La donna alla guida dell’auto, colta poi anche lei da malore, non ha potuto evitare l’impatto.