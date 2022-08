Trapani, ingaggiato l’esperto centrocampista Marco Romizi

"A Trapani ho visto il calore che ha messo il pubblico, porto con me tanta voglia in una piazza importante"

TRAPANI – Nuovo innesto per il Trapani in vista del prossimo campionato di Serie D. La compagine granata si è assicurata le prestazioni sportive dell’esperto centrocampista Marco Romizi.

Trentatré anni il prossimo 13 Febbraio, Romizi vanta una lunga carriera tra i professionisti: cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, nel 2009/10 passa alla Reggiana in Lega Pro. Nel Gennaio del 2012 il trasferimento al Bari in Serie B dove resta fino alla stagione 2016/17 totalizzando 146 presenze e quattro gol. Le esperienze in Serie C con le maglie di Vicenza, Albinoleffe, Picerno e Bisceglie prima delle 31 partite con la Cavese nell’anno passato nel girone I di Serie D.



Ecco le prime parole di Romizi da neo giocatore granata: “Arrivo a Trapani principalmente perché ho avuto la fortuna di giocarci in altre categorie. A Trapani ho visto il calore che ha messo il pubblico soprattutto in determinate stagioni dove sono stati sfiorati traguardi incredibili. Porto con me tanta voglia in una piazza importante e in un girone dove ho già giocato; credo che, per la squadra che stanno costruendo il direttore e il presidente e con il lavoro del mister, si possa arrivare ad un obiettivo molto interessante. Chiedo ai tifosi di sostenerci, tifarci, essere presenti allo stadio ed incoraggiarci per quella che si preannuncia una stagione avvincente”.