Trapani, l’incidente e il dolore per il fratello del vicario generale

Il cordoglio della Diocesi. Domani l'ultimo saluto

“Il vescovo Pietro Maria Fragnelli, il clero e tutta la comunità della Chiesa di Trapani, con profondo dolore, si stringono in questo momento al vicario generale don Alberto Genovese per la tragica morte di suo fratello Giacomo a Trapani in un incidente stradale la cui dinamica è al vaglio degli inquirenti. Mentre affidiamo al Padre il nostro fratello Giacomo, sotto lo sguardo amorevole della Madonna di Trapani, sentiamo il desiderio profondo di unirci nella preghiera silenziosa per chiedere la forza consolatrice dello Spirito e il dono della pace a tutti i familiari”.

La dinamica dell’incidente

E’ il messaggio con cui la Diocesi di Trapani manifesta il cordoglio per l’ennesima vittima della strada in Sicilia. Giacomo Genovese, 66 anni, ha perso la vita in un terribile impatto ieri pomeriggio: era il fratello del vicario generale, in tanti lo conoscevano. Lo scontro tra lo scooter che l’uomo guidava e un’auto, si è verificato sul lungomare Dante Alighieri.

Domani il funerale

L’ultimo saluto si terrà domani 10 giugno. Il funerale sarà celebrato al Santuario della Madonna di Trapani alle 10.30. “Da questa mattina – come viene annunciato sui social – e fino alle 21, è allestita la camera ardente presso il Seminario Vescovile (ingresso dalla stradina laterale dell’ ex hub vaccinale).

Accertamenti in corso

Le indagini per accertare la dinamica dello schianto sono in corso.