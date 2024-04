Trapani, spararono al cliente ma non chiamò i soccorsi: locale chiuso

Due arresti operati dalla Polizia

TRAPANI – Un esercizio commerciale di Trapani rimarrà chiuso per 15 giorni. L’ha stabilito il questore dopo che lo scorso 10 marzo in titolare aveva omesso di chiamare le forze dell’ordine e il 118 nonostante nel locale un cliente fosse rimasto ferito alla gamba, raggiunto da un colpo d’arma da fuoco dopo essere stato platealmente minacciato da due persone, alla presenza di altri avventori e dello stesso titolare dell’esercizio.

Due arresti

Gli investigatori della Squadra mobile di Trapani hanno arrestato i due aggressori, finiti in carcere per lesioni aggravate dall’uso di armi da sparo, porto in luogo pubblico di arma e minaccia aggravata.