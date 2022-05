Campobello, giudice annulla 31 multe a stessa automobilista

Viola la Ztl ma il Giudice di pace di Castelvetrano annulla tutto. La storia

CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) – Una donna alla guida della sua vettura ha avuto 31 multe per avere violato la Zona a traffico limitato (Ztl) istituita a Tre Fontane dal Comune di Campobello di Mazara. Ma il Giudice di pace di Castelvetrano le ha annullate tutte. E adesso il Comune ha deciso di ricorrere in appello. “L’unica motivazione dell’annullamento – spiega il comandante della polizia municipale, Giuliano Panierino – è l’aver considerato applicabile una sentenza della Corte di Cassazione relativa ad una fattispecie diversa (autovelox-telelaser) e per niente attinente alla fattispecie in questione, quale la Ztl”, “La motivazione contenuta nella sentenza – aggiunge – non corrisponde a nessuna delle eccezioni sollevate dalla ricorrente e, in tal modo, il giudice ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Nessuna altra motivazione è stata indicata dal giudice nella sentenza, proprio per il fatto che, le eccezioni sollevate dalla ricorrente, non potevano trovare accoglimento”. (ANSA).