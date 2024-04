Trapani, nominato il nuovo questore: si tratta di Giuseppe Felice Peritore

Prende il posto di Salvatore La Rosa

TRAPANI – Arriva da Imperia il nuovo Questore di Trapani. Si tratta di Giuseppe Felice Peritore che si insedierà il prossimo 6 maggio. Dirigente della Polizia di Stato che torna in Sicilia dove, negli anni passati ha ricoperto diversi incarichi, in particolare nella provincia di Palermo.

Peritore lascia quindi la città ligure dove era Questore dal 2021. Laureato in Giurisprudenza, abilitato alla professione di Avvocato, 60 anni è entrato nell’Amministrazione della Polizia di Stato nel 1988 con assegnazione come prima sede presso la Questura di Bergamo.

Dal 1990 al 2014 ha svolto servizio presso la Questura di Palermo, dove ha diretto Uffici particolarmente impegnati nel contrasto al crimine organizzato e nella prevenzione della criminalità diffusa, tra i quali il Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza di Termini Imerese e successivamente il Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza di Bagheria. Nella stessa sede è stato il dirigente della Sezione di polizia giudiziaria della Digos.

L’ultimo incarico svolto a Palermo è stato quello di Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di livello Dirigenziale “Zisa – Borgo Nuovo”. Durante la permanenza a Palermo è stato aggregato in altre sedi per lo svolgimento di servizi di ordine e sicurezza pubblica di rilievo nazionale. Da agosto 2014 fino a giugno 2020 è stato il Vicario della Questura di Agrigento. In questa sede è stato particolarmente impegnato nella gestione del flusso migratorio che interessa la costa agrigentina e l’isola di Lampedusa.

In questi anni ha, inoltre, realizzato percorsi di formazione all’educazione della cultura della legalità, è stato docente di diritto di polizia nei corsi di aggiornamento e di addestramento professionale. Promosso Dirigente Superiore con decorrenza 1° gennaio 2020, è stato inizialmente assegnato a Roma presso l’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza con l’incarico di Ispettore Generale. Dal 1° agosto 2020 è stato dirigente della prima Zona Polizia di Frontiera di Torino, competente delle frontiere marittime, aeree e terrestri del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta.

A Trapani succede a Salvatore La Rosa che è stato Questore della provincia per oltre 4 anni. Lo scorso 26 marzo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, ha nominato La Rosa Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza: La Rosa assumerà, dal 6 maggio, il ruolo di Consigliere Ministeriale presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.