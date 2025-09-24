Il Trapani prova a scappare, il Catania spreca ma lo riprende: è 1-1

Finisce in parità il derby disputato nel turno infrasettimanale

TRAPANI – Finisce in parità il derby del “Provinciale” con non poche recriminazioni da parte rossazzurra. Ai punti, infatti, il Catania avrebbe meritato qualcosa in più se avesse sfruttato meglio le occasioni da gol create. Ma con il Trapani che si è portato per primo in vantaggio poi ripreso da Lunetta.

La prima frazione

L’inizio di gara è contraddistinto da una fase di studio tra le due squadre. Con il Trapani più pimpante che si rende pericoloso con la stoccata di Canotto respinta a fatica da Dini. Il Catania bada soprattutto a non fare sbavature e poi i rossazzurri prendono in mano le redini del match sfiorando più volte un vantaggio che avrebbero meritato.

Casasola è padrone assoluto della fascia destra ma sui suoi assist Forte non riesce a deviare il pallone in porta. In una circostanza il centravanti sfiora il pallone e poi gira di prima intenzione trovando Galeotti pronto alla parata d’istinto. Non è fortunato neanche Lunetta che si gira bene in piena area ma poi tira a lato. Cicerelli, direttamente su punizione, costringe il portiere granata alla respinta in tuffo e Corbari, nel finale di prima frazione, tira a lato di pochissimo dopo un’incursione di Lunetta. Lo 0-0 maturato alla fine del primo tempo non soddisfa un Catania determinato ma anemico sottoporta.

Nella ripresa… la doccia gelata per la formazione ospite quando Fischnaller devia alle spalle di Dini un pallone calciato su punizione da Benedetti. Sulle ali dell’entusiasmo i granata sfiorano il clamoroso raddoppio ma il diagonale di Canotto sibila a lato.

Il Catania non ci sta e l’ingresso in campo di Donnarumma restituisce entusiasmo agli etnei. Il pareggio lo firma il solito Lunetta che vince il contrasto con Benedetti e spedisce il pallone in rete. Un minuto dopo Forte manda incredibilmente a lato un rigore in movimento e, nel finale, il gioco è piuttosto spezzettato per alcune inutili revisioni al video.

Il pareggio finale sta stretto al Catania ma la prestazione complessiva rincuora i tifosi (a cui è stata negata la trasferta in Sicilia occidentale) in vista del prosieguo del campionato.

Tabellino

TRAPANI – CATANIA 1-1

TRAPANI (3-4-2-1) – Galeotti, Negro (dal 1°s.t. Pirrello), Salines (dal 36°s.t. Ciotti), Stramaccioni, Kirwan, Celeghin (dal 31°s.t. Carriero) Di Noia, Benedetti (k), Canotto (dal 31°s.t. Ciuferri), Fischnaller, Grandolfo.

A disposizione: Sposito, Motoc, Palmieri, Marcolini, Podrini, Moie.

Allenatore: Salvatore Aronica.

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Dini, Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini, Casasola, Corbari (dal 28°s.t. Quaini), Di Tacchio (k), Celli (dal 19°s.t. Donnarumma), Cicerelli (dal 40°s.t. Jimenez), Forte (dal 28°s.t. Stoppa), Lunetta.

A disposizione: Bethers, Bottaro, Allegretto, Raimo, Quiroz, Forti.

Allenatore: Michele Napoli (squalificatoToscano).

Arbitro: Mattia Drigo di Portogruaro.

Assistenti: Simone Della Mea (Udine) e Giovanni Boato (Padova).

Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina).

FVS: Mario Chichi (Palermo).

Reti: 9° s.t. Fischnaller (TP); 23°s.t. Lunetta (CT).

Indisponibili: D’Ausilio, Aloi, Martic, Caturano, Rolfini (CT);

Squalificati: Toscano (allenatore CT).

Ammoniti: Corbari (CT); Casasola (CT); Stramaccioni (TP); Celeghin (TP); Grandolfo (TP); Aronica (allenatore TP); Canotto (TP); Quaini CT); Carriero (TP).

Note: trasferta vietata ai tifosi rossazzurri.

La cronaca

Primo Tempo (0-0)

10° gran tiro di Canotto respinto in affanno da Dini;

14° girata di Fischnaller col pallone smorzato da Ierardi e poi recuperato da Dini;

17° punizione dal limite calciata da Cicerelli: Galeotti respinge in tuffo;

22° gran ripartenza di Casasola e cross radente che Forte non riesce a deviare d’un soffio!

24° colpo di testa di Kirwan: alto;

26° tiro di Di Tacchio deviato in corner;

31° Ierardi scappa via sulla destra ma il suo cross non viene raccolto da Forte;

37° occasione per il Catania: sul cross di Casasola… girata di Forte con Galeotti che respinge d’istinto;

40° Lunetta si gira su se stesso ma poi calcia a lato;

45° abile finta di Lunetta che mette palla indietro per Corbari la cui conclusione sibila a lato;

46° concesso 1 minuto di recupero; il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (1-1)

1° nel Trapani, Pirrello sostituisce Negro;

3° Fischnaller scappa via a Ierardi e mette in mezzi per Grandolfo sul quale Di Tacchio è bravissimo nell’anticipo!

9° Trapani in vantaggio: Celli commette fallo sulla trequarti avanzata. Sul calcio di punizione seguente di Benedetti… Fischnaller devia in rete di testa: 1-0 !

12° ripartenza del Trapani che porta Canotto al diagonale che sfiora il palo;

16° gran botta di Celli: Galeotti respinge in tuffo;

19° nel Catania, Donnarumma prende il posto di Celli;

23° pareggio del Catania: sul lungo cross di Donnarumma… Lunetta vince il duello con Benedetti e mette in rete il pallone dell’ 1-1 ! Il Trapani protesta perché, al momento del gol, la squadra di casa era momentaneamente in inferiorità numerica per l’infortunio a Salines;

27° sul cross di Donnarumma… Lunetta appoggia a Forte che scaglia il pallone fuori di un niente;

28° nel Catania, Stoppa e Quaini rilevano Forte e Corbari;

31° nel Trapani, Ciuferri e Carriero sostituiscono Canotto e Celeghin;

34° il Catania reclama il penalty per un intervento in area su Stoppa: dopo revisione al video… l’arbitro lascia proseguire;

36° nel Trapani, Ciotti subentra a Salines;

37° punizione da oltre 20 metri per i rossazzurri: Cicerelli tira sulla barriera;

40° nel Catania, Jimenez subentra a Cicerelli;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° il recupero viene allungato per varie interruzioni;

59° finisce 1-1 !

[Foto Catania Fc]