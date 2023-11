Trapani, sequestrati beni per 300mila euro a due noti pregiudicati

Si tratta di padre e figlio

TRAPANI – I carabinieri di Trapani hanno eseguito un sequestro di beni per un valore di 300mila euro nei confronti di due noti pregiudicati trapanesi, padre e figlio, di 45 e 24 anni. Entrambi sono stati inoltre sottoposti agli arresti domiciliari.

Padre e figlio spacciavano droga

Padre e figlio sono stati più volte denunciati o arrestati per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, riportando peraltro condanne. In particolare, il padre si è evidenziato come soggetto pienamente inserito nel mondo del traffico di stupefacenti di Trapani ed Erice.

Il figlio è ritenuto l’alter ego del padre nel traffico degli stupefacenti. Le indagini hanno consentito di tratteggiare la figura di un giovane estremamente propenso all’uso della violenza e delle armi, incapace di contenere i propri istinti criminosi. L’attività di spaccio di droga permetteva ai congiunti di costruire un discreto patrimonio immobiliare e finanziario.

Cosa è stato sequestrato

Sono stati sequestrati: un appezzamento di terreno di 515 mq; due ristoranti; undici auto; otto moto; un scooter; tre conti correnti e due rapporti bancari/postali.