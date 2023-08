Trapani Shark, il secondo americano dei granata è Jarvis Williams

È nato in Georgia

1' DI LETTURA

La Trapani Shark, tramite una nota ufficiale, ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Jarvis Williams, centro americano di 203 cm e 98 kg, nativo dello stato della Georgia (USA). Daniele Parente, coach della Trapani Shark, ha commentato l’arrivo dello statunitense nella compagine granata da lui guidata.

“Jarvis si sposa benissimo con le caratteristiche tecniche della squadra che abbiamo allestito – dice l’allenatore -. È un leader, è esperto, conosce il campionato italiano ed ha anche maturato importanti esperienze europee. Dovrà essere un esempio ed un riferimento per tutti. Le sue doti fisiche ed atletiche e la sua propensione alla difesa saranno un valore assoluto per la squadra. Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di vederlo a lavoro nel corso della stagione: siamo sicuri che la sua presenza sarà un grande vantaggio per gli Sharks”.

Jarvis Williams è un atleta versatile e fisicamente imponente. Nato nel 1993, Williams ha giocato negli ultimi 2 anni per Rytas Vilnius della “Lithuanian Basketball League”. Nell’ultima stagione, fra Campionato e Champions League, ha fatto registrare le seguenti cifre: 7.7 punti e 4.6 rimbalzi. Jarvis ha già vissuto un’esperienza italiana, nel 2020/21 in Serie A con la maglia della Vanoli Cremona con cui ha collezionato 27 presenze realizzando una media di 12.4 punti e 8.3 rimbalzi. La sua altezza di 2.03 metri gli permette di dominare sia come ala grande che come centro, offrendo una presenza dominante sotto il canestro. Williams è noto per la sua difesa aggressiva, la sua propensione a rimbalzo e la sua agilità.