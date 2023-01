Tragedia a Trapani, donna trovata morta in casa: indaga la polizia

Nell'appartamento c'era il compagno in stato di alterazione psicofisica

La squadra mobile sta indagando sul ritrovamento di una donna senza vita avvenuto ieri mattina, in un appartamento in via dei Cedri a Trapani. S.G., 40 anni, abitava nella casa del convivente.

Secondo i primi accertamenti la donna è morta a causa di una overdose. A far scoprire quanto accaduto è stata la mamma, che non avendo notizie della figlia da qualche giorno si è recata in questura per denunciarne la scomparsa.

Gli agenti della squadra mobile si sono diretti nell’abitazione facendo la macabra scoperta. In casa c’era anche l’uomo, in stato di alterazione psico fisica. La polizia scientifica ha eseguito tutti i rilievi come disposto dalla Procura che ha aperto una indagine per il momento contro ignoti. La morte della donna secondo il medico legale, risalirebbe alla serata di giovedì scorso