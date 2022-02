Trapani, venduto il Palagranata e i tifosi tornano a sognare

Fu tempio della Serie A1 di basket

TRAPANI – Si è sbloccata la vendita all’asta del Palagranata, la struttura sportiva nata alle porte di Trapani sul finire degli anni 80, in coincidenza dei primi successi della squadra di pallacanestro guidata dal presidente Vincenzo Garraffa che portarono la città in A1.

Poi la struttura cambiò veste, dopo gli anni d’oro, diventando un bowling e quindi il declino. “La Pallacanestro Trapani è lieta di comunicare che, in data odierna, una società collegata agli imprenditori Pietro Basciano, presidente della Pallacanestro Trapani, che oggi gioca nel palazzetto di piazzale Ilio, e Gregory Bongiorno, presidente di Sicindistria, si è aggiudicata l’asta per l’assegnazione del complesso industriale sito in Trapani, contrada ospedaletto/Milo, meglio conosciuto come la sede del Palagranata, storica casa del basket trapanese”. Così sul sito della pallacanestro Trapani. Parole che fanno sognare i tifosi che hanno sempre amato quel palazzetto.

“All’asta è intervenuto l’avvocato Domenico Lombardo del foro di Trapani – ancora la nota – in qualità di procuratore speciale, il quale ha presentato la migliore offerta rispetto a quella di un altro concorrente. Si tratta di un progetto ambizioso su cui Basciano e Bongiorno ripongono molte aspettative; il loro intento comune è quello di investire per ridare lustro e rilanciare uno dei luoghi più conosciuti e amati dai trapanesi”. È intenzione dei nuovi proprietari indire nelle prossime settimane una conferenza stampa per specificare i dettagli dell’operazione e delineare le future progettualità”.

