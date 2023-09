Palermo e provincia a fuoco: numerosi interventi dei vigili del fuoco FOTO

Un lungo fronte di fuoco è in corso da Gratteri a Cefalù

2' DI LETTURA

PALERMO – Nella sera di ieri, 21 settembre, i residenti della zona di Brancaccio, in particolare tra le vie Fichidindia e San Ciro, si sono visti costretti a lasciare le proprie abitazioni a causa degli incendi.

Per i vigili del fuoco è stata una lunga notte di lavoro. Dalle 20 di ieri fino alle prime luci di oggi sono stati più di 40 interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie che hanno interessato il territorio provinciale.

Tutti gli uomini e mezzi del corpo del comando provinciale sono stati impegnati per fronteggiare l’emergenza dettata dalle elevate temperature, dai venti di scirocco.

È stato inoltre richiesto il supporto di una squadra aggiuntiva proveniente dal distaccamento di Piazza Armerina (Enna).

Incendi in provincia

Al momento sono in corso interventi ad Altofonte, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta e Prizzi. Dalle prime luci sono presenti in volo anche tre Canadair sulle località di Gratteri, Gibilrossa e Santa Cristina.

Da questa mattina nella zona alle porte del capoluogo stanno volando tre canadair per spegnere gli incendi.

Un lungo fronte di fuoco viene alimentato dal vento di scirocco da Gratteri fino alle porte di Cefalù. L’incendio è partito dalle montagne attorno a Gibilmanna e si è esteso in una zona già devastata dagli incendi di questa estate. Le fiamme sono arrivate nella contrada di Rapputi creando una “situazione molto complicata”, ha detto il vice sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina. Un Canadair inviato nella mattinata ha dovuto interrompere le operazioni a causa del vento forte.

Schifani nella sede della protezione civile

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si è recato nella sala operativa del Corpo forestale per seguire, in tempo reale, la situazione degli incendi che sono tornati a devastare la Sicilia. Il governatore ha voluto ancora una volta dimostrare la gratitudine e il sostegno a tutti coloro che stanno profondendo un grande impegno in queste ore così difficili, dice una nota della Regione.

Ripartono le fiamme a Brancaccio

Ha ripreso a bruciare la zona di via San Ciro a Brancaccio a Palermo. Il vento di scirocco ha ridato forza alle fiamme che covavano sotto le sterpaglie. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco e anche i residenti stanno spegnendo le fiamme utilizzando le pompe per irrigare i giardini e cercare di bagnare quanto possibile la vegetazione a protezione delle abitazioni.

“Il Comune deve pulire le erbacce che crescono nelle strade e nei terreni di sua competenza – racconta un residente – Non possono venire a Brancaccio e pulire solo quando ci sono le commemorazioni di Don Pino Puglisi. Le periferie sono abbandonate. Non ce l’ho con il sindaco che ha trovato una situazione drammatica. Ma servono interventi costanti e duraturi. Anche sulle strade. Vengono a rattoppare le buche con l’asfalto freddo. Dopo una settimana le buche si sono riformate e si va avanti così e noi distruggiamo le auto e rischiamo a causa della mancata pulizia delle strada di perdere la casa”.