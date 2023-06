Trappeto, via all’aumento delle ore per 24 dipendenti comunali

La soddisfazione del Csa-Cisal

Aumento delle ore per 24 dipendenti del comune di Trappeto, che oggi hanno firmato il passaggio da 24 a 28 ore. “Ringraziamo gli uffici e l’amministrazione a guida Cosentino – dice Gianluca Cannella del Csa-Cisal – Finalmente un passo fondamentale per il potenziamento dei servizi dell’amministrazione che dà una risposta ad anni di part-time dei lavoratori del Comune. Saranno 24 i dipendenti part-time su un totale di 32 a firmare i contratti a 28 ore, grazie anche all’impegno della nostra organizzazione sindacale che ha sollecitato e supportato l’amministrazione Cosentino per compiere questo passo”.