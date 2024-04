Trasporti, le federazioni nazionali Cisal fanno tappa a Palermo

L’obiettivo è la creazione di un unico soggetto

PALERMO – Creare un unico soggetto che, all’interno della confederazione sindacale Cisal, si occupi di Trasporti a 360 gradi. Si è tenuta a Palermo, presso la sede regionale di via Marchese di Villabianca, una riunione tra i responsabili delle federazioni Cisal o aderenti a Cisal del comparto Trasporti.

All’ordine del giorno l’ipotesi di costituzione di un soggetto unico che aggreghi le organizzazioni sindacali. A partecipare la Faisa del trasporto pubblico locale, la Federmar che aggrega i lavoratori portuali, la Legea aderente Cisal che associa gli aeroportuali, la Sla che dei lavoratori delle autostrade, la Snala che si occupa dei lavoratori dell’Anas e la FederTaxi. Presenti i segretari nazionali Mauro Mongelli, Edgardo Fano e Vincenzo Rotella per Faisa Cisal, Judi Peciola per la Snala Cisal, Gianluca Colombino per Legea Cisal e Andrea Gatto che ha presieduto la riunione nel ruolo di coordinatore, su mandato del segretario generale Cisal Francesco Cavallaro.