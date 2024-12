Travolge un pedone e lo soccorre: ma il 38enne muore in ospedale

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente

Ha investito un uomo, si è fermata per prestare soccorso ma il 38enne di origini bengalesi è morto in ospedale. È accaduto a Palma Campania, in provincia di Napoli. Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile di Nola ad intervenire in Via circumvallazione (intersezione via querce altezza distributore energy) per un incidente stradale.

La donna che era alla guida, una 58enne, dopo aver colpito l’uomo si è fermata. Era in regola con i documenti di circolazione. La vittima è stata portata in ospedale a Nola e questa mattina è deceduta. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.