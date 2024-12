Travolta da uno scooter mentre attraversa la strada: muore a 58 anni

La donna è morta in ospedale

MESSINA – Non ce l’ha fatta la 58enne Catena Russo: la donna ieri sera era stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada. Il fatto è avvenuto a Sant’Alessio Siculo lungo la Strada Statale 114.

La tragedia a Sant’Alessio

Investita in pieno dal mezzo a due ruote, condotto da un 17enne, le condizioni della 58enne erano apparse subito gravi. Trasportata in codice rosso all’ospedale di Taormina, le sue condizioni sono purtroppo peggiorate nel corso della notte. Un violento trauma cranico e diversi politraumi non hanno lasciato scampo alla donna.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai carabinieri della Stazione di Sant’Alessio. Sono i militari dell’Arma a condurre in queste ore le indagini sull’esatta dinamica dei fatti. Catena Russo era originaria di Roccafiorita ma viveva da tempo, con la famiglia, a Sant’Alessio.