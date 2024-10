Travolto dopo essere uscito dalla pizzeria: così è morto Salvatore Scuderi

L'incidente mortale di sabato sera

CATANIA – Il 67enne Salvatore Scuderi era appena uscito dalla pizzeria. Poi, l’attraversamento di via Sebastiano Catania e l’arrivo del suv Bmw che lo ha travolto irrimediabilmente. Un impatto che non gli ha lasciato scampo: all’arrivo del personale medico del 118, l’uomo era, purtroppo, già deceduto. Una dinamica ricostruita dagli agenti della polizia municipale chiamati ad indagare sull’esatto svolgimento dei fatti.

Alla guida della vettura c’era una donna in stato interessante che ha inevitabilmente subito un forte shock dall’accaduto. È stata trasportata precauzionalmente in ospedale per tutti gli accertamenti del caso: una vicenda che attorno alle ore 20 di sabato scorso ha ancora una volta richiamato alle troppe morti sulle nostre strade.

Una giornata in chiaro-scuro quella di due giorni fa. Cominciata con la tempesta d’acqua che si è abbattuta su Catania e la Sicilia e che ha raccontato storie a lieto fine come quella di via Etnea. Finita con la tragedia di via Sebastiano Catania e l’ennesima vittima sull’asfalto.