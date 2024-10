Tre giorni di opportunità e confronto: Catania al centro dell’Europa VIDEO

Giuseppe Ursino: "Una grande iniziativa"

CATANIA – È la città di Catania ad ospitare, in queste ore, la riunione annuale delle reti Europe Direct. Un vero e proprio appuntamento di prestigio organizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e dall’ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con il centro Europe Direct di Catania.

Una tre giorni ricca di confronti e dibattiti. Di proposte e ambizioni. Che già adesso stanno avendo importanti ripercussioni in termini d’immagine sul capoluogo etneo. Ed attraverso l’associazione no-profit e-Medine (costola del JO Group), cittadinanza europea, rappresentanza parlamentare e integrazione diventano il fulcro credibile di una rete che vede circa cento partecipanti provenire da ogni parte d’Italia e d’Europa.

“La nuova Commissione europea, le tante opportunità che abbiamo davanti. Ma anche i rischi che corriamo con i tanti focolai di guerra. Argomenti e contenuti che vedono Catania, in questi giorni, al centro dell’Europa. C’è una bella atmosfera e tanta voglia di confronto: momento essenziale di questa grande iniziativa”. A parlare è Giuseppe Ursino, Presidente ONG Osservatorio e-Medine – Europe Direct Catania, motore dell’approdo alle falde dell’Etna dell’iniziativa legata a questi tre giorni.

Oggi la conclusione con gli incontri in rettorato ed a Palazzo degli elefanti dove a far gli onori di casa sarà il primo cittadino, Trantino.