Palermo, controlli straordinari allo Zen: cinque arresti

Sequestrate anche armi e droga VIDEO

PALERMO – Nella giornata ieri il quartiere ZEN 2 è stato sottoposto ad un controllo straordinario, finalizzato al contrasto della criminalità predatoria, del traffico di armi e dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri.

Il bilancio dell’attività è di otto perquisizioni domiciliari e l’arresto di cinque persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel primo caso, un palermitano di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravato dalla misura dell’obbligo di dimora e con precedenti specifici è stato arrestato in flagranza di reato. All’interno della sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato quasi 50 dosi di hashish, pronte per essere immesse sul mercato.

Ben più articolata la seconda attività, che ha portato all’arresto di un intero nucleo familiare: padre, madre e due figli, di età compresa tra i 20 e i 50 anni. A insospettire i militari è stato il gesto repentino di una mano che ha lanciato dalla finestra un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi. Certi che nessuno fosse entrato o uscito dall’appartamento, i militari hanno atteso a lungo prima che la porta venisse aperta. All’interno, ulteriori riscontri inequivocabili: briciole della sostanza stupefacente erano ancora presenti sulla tastiera del computer, segno che il panetto fosse stato già in parte lavorato. La famiglia si è mostrata poco collaborativa, ma gli accertamenti avrebbero confermato i sospetti degli investigatori.

Nel corso del servizio è scattata anche una denuncia in stato di libertà per la detenzione di un’arma a salve modificata, rinvenuta unitamente a 26 bossoli. Inoltre, sono stati sequestrati due fucili da softair, che verranno inviati alla Sezione Balistica del R.I.S. di Messina per i successivi accertamenti tecnici.

Nel corso dell’attività sono state segnalate alla Prefettura quattro persone quali assuntrici di sostanze stupefacenti.

Parallelamente, sono stati effettuati numerosi controlli al codice della strada, con l’elevazione di diverse sanzioni per violazioni accertate nel corso dei posti di controlli predisposti nel quartiere.