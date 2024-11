Trecastagni, il boato in piena notte e poi il furto della cassaforte

La notte tra venerdì e sabato pare essere quella scelta dalle "bande degli escavatori"

TRECASTAGNI (CATANIA) – Il boato in piena notte e poi il furto della cassaforte. È accaduto a Trecastagni in Corso Europa attorno alle 3. La tecnica è sempre la stessa e collaudatissima ormai.

L’assalto, come detto, è avvenuto la notte scorsa, all’agenzia di Trecastagni. La banca è quella dell’Unicedit. I soliti ignoti di turno hanno utilizzato un escavatore, risultato rubato, per abbattere una parete esterna dell’edificio e per portare via la cassaforte utilizzata per i servizi bancomat dell’istituto di credito di corso Europa.

L’operazione criminale è riuscita ed i malfattori sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. È da quantificare il bottino portato via. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Trecastagni e della compagnia di Acireale. Rilievi della Sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del comando provinciale dell’Arma.

Il precedente

La storia che si ripete. E ancora una volta nella notte tra venerdì e sabato. Esattamente una settimana fa vi fu l’assalto alla banca Unicredit di Scordia poco dopo le 5 della mattina. Ad entrare in azione, in pieno centro, una banda che – anche qui – con mezzi rubati ed un escavatore ha scardinato le casse bancomat dell’istituto di credito portando via il denaro contante che vi era all’interno.

Lo stesso modus operandi che era stato condotto poche ore prima a Mirabella Imbaccari. In questo caso ai danni della Banca Popolare Agricola di Ragusa. Distruzione e furto della cassa bancomat.

A fare ancora più scalpore, nel caso di Scordia, il fatto che il colpo venne ripreso interamente in diretta sui social.