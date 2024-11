Scordia, l’assalto alla banca: il colpo ripreso in diretta VIDEO

Le immagini sono state acquisite dai carabinieri

SCORDIA (CATANIA) – “Cose da pazzi”, dice l’utente di TikTok. Come dargli torto. Ha postato sui social l’incredibile furto di un bancomat portato via da una filiale dell’UniCredit. Incredibile ma vero quanto è accaduto a Scordia in provincia di Catania.

Alle 5:30 del mattino nel paese in provincia di Catania è entrata in azione una banda. Hanno transennato la strada dove c’è l’istituto di credito con del nastro isolante, come se dovessero realizzare dei lavori. Con un escavatore hanno letteralmente strappato via il bancomat, lo hanno caricato su un mezzo pesante e sono fuggiti seguiti da due macchine di appoggio.

Sul posto hanno lasciato il furgone utilizzato per bloccare la strada e l’escavatore. La gente, svegliata dai rumori, si affacciata ai balconi. Neppure questo ha fermato i ladri. Uno di loro non ha temuto di essere riconosciuto, addirittura si è rivolto ad una signora dicendole di stare tranquilla. Stavano per finire.

In effetti pochi minuti dopo sono scappati con il voluminoso bottino. Il mezzo pesante e la cassaforte ripulita sono stati ritrovati a Francofonte, paese in provincia di Siracusa ad una decina di chilometri dal luogo del furto. Il video è stato acquisito dai carabinieri.