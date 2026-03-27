Trecastagni, Messina non si ricandida a sindaco e lancia Pappalardo

Presentata la relazione di fine mandato

TRECASTAGNI (CATANIA) – Dopo cinque anni di amministrazione, il sindaco di Trecastagni, Giuseppe Messina, annuncia la propria decisione di non ricandidarsi alla guida del Comune. Messina ha presentato contestualmente la sua relazione di fine mandato e ha indicato la continuità del percorso amministrativo attraverso la candidatura a sindaco di Edmondo Pappalardo.

“Nel corso del suo mandato, l’amministrazione comunale ha perseguito un programma orientato al risanamento finanziario dell’ente, al rafforzamento dei servizi alla comunità e alla realizzazione di interventi strutturali strategici per lo sviluppo del territorio”, dice una nota che poi elenca i principali risultati evidenziati nella relazione di fine mandato:

Risanamento dei conti comunali e chiusura di contenziosi storici, evitando il rischio di dissesto finanziario

e chiusura di contenziosi storici, evitando il rischio di dissesto finanziario Oltre 18 milioni di euro di finanziamenti ottenuti da fondi europei, nazionali e regionali per opere pubbliche e riqualificazione urbana

da fondi europei, nazionali e regionali per opere pubbliche e riqualificazione urbana Interventi concreti su infrastrutture, patrimonio storico e impianti sportivi

Potenziamento dei servizi sociali , con nuove assunzioni di assistenti sociali e ampliamento dei servizi per famiglie e soggetti fragili

, con nuove assunzioni di assistenti sociali e ampliamento dei servizi per famiglie e soggetti fragili Miglioramento del ciclo dei rifiuti , con incremento significativo della raccolta differenziata

, con incremento significativo della raccolta differenziata Valorizzazione culturale e turistica del territorio, attraverso eventi, iniziative e collaborazioni con associazioni locali.

“Un onore servire Trecastagni”

“È stato un onore e un privilegio servire la nostra Trecastagni – afferma Messina -. Ho svolto questo ruolo con il senso di responsabilità di un uomo di famiglia, di un medico, di un marito e di un padre. Ringrazio la mia famiglia per il sostegno costante e tutti i cittadini per la fiducia e l’affetto dimostrati in questi anni”.

Il dopo-Messina a Trecastagni

Messina ha espresso gratitudine al consiglio comunale, alla Giunta, ai consulenti e agli uffici dell’ente per il lavoro svolto, evidenziando come i risultati raggiunti “siano il frutto di un impegno condiviso e di una visione amministrativa orientata alla concretezza”.

La decisione di non ricandidarsi si inserisce in un percorso di continuità amministrativa: “Il lavoro avviato prosegue con una squadra composta da persone competenti e motivate. Da questo percorso nasce la candidatura a sindaco di Edmondo Pappalardo, nella convinzione di garantire stabilità e continuità al progetto costruito per il bene della comunità”.

Messina ha inoltre annunciato la propria disponibilità a continuare a contribuire all’attività amministrativa nel ruolo di vicesindaco, confermando “l’impegno a supportare lo sviluppo della città”. “Il bilancio complessivo dei cinque anni di mandato evidenzia un Comune con conti risanati, opere realizzate e una rinnovata capacità di attrarre risorse e progettualità – ha concluso -. Lasciamo una Trecastagni più solida, più viva e più attrattiva. Porterò sempre con me l’orgoglio di aver servito questa comunità straordinaria. Il passaggio del testimone si inserisce quindi in una prospettiva di continuità amministrativa, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e proseguire il percorso di sviluppo del territorio”.