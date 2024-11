A dicembre arriva la tredicesima: quando viene pagata a dipendenti e pensionati

Alcuni lavoratori riceveranno anche il bonus Natale

Dicembre è il mese che tutti gli italiani occupati attendono. A dicembre, per molti lavoratori e pensionati italiani, arriva un’importante gratifica economica: la tredicesima, un accredito extra che coincide con l’avvicinarsi delle festività natalizie.

Questa mensilità aggiuntiva rappresenta un’occasione per affrontare le spese del periodo festivo e viene erogata sia ai dipendenti del settore pubblico che a quelli del settore privato, oltre che a numerosi pensionati.

Quando arriva la tredicesima e il bonus Natale

In generale, la tredicesima viene accreditata prima delle festività natalizie, entro la fine del mese di dicembre. Quest’anno, oltre alla mensilità extra, alcuni lavoratori riceveranno anche il bonus Natale: un’indennità di 100 euro destinata ai dipendenti pubblici e privati con almeno un figlio a carico e un reddito annuo che non supera i 28.000 euro. I pensionati, invece, potrebbero beneficiare di ulteriori gratifiche come il bonus di 154,94 euro e, in alcuni casi, anche della quattordicesima.

Chi ha diritto alla tredicesima?

La tredicesima è garantita per legge a tutti i dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato, inclusi gli apprendisti, i lavoratori part-time e quelli domestici come colf, badanti e baby sitter.

Anche i pensionati che percepiscono la pensione di reversibilità ne beneficiano. Tuttavia, ci sono alcune categorie escluse da questo diritto, come i lavoratori parasubordinati, gli stagisti, i titolari di partita IVA, gli autonomi e i disoccupati che percepiscono la Naspi.

Come calcolare l’importo della tredicesima

L’importo della tredicesima varia in base alla retribuzione e ai mesi lavorati durante l’anno. Si ottiene moltiplicando la retribuzione mensile lorda per i mesi effettivamente lavorati e dividendo il risultato per 12.

È importante notare che un mese viene considerato maturato se il lavoratore ha svolto almeno 15 giorni di attività lavorativa. Per i pensionati, invece, la tredicesima corrisponde a una mensilità aggiuntiva del proprio assegno pensionistico.

Tredicesima nel settore privato

Nel settore privato, la tredicesima è regolata dalla contrattazione collettiva, motivo per cui le date di pagamento possono variare. Per esempio, i lavoratori del settore commerciale e metalmeccanico solitamente ricevono l’importo entro il 24 dicembre.

In altri casi, il pagamento avviene tra il 15 e il 20 dicembre, in base agli accordi sindacali. Nel comparto edilizio, invece, la tredicesima non è accreditata direttamente in busta paga, ma viene gestita dalla Cassa Edile, che provvede all’erogazione seguendo scadenze prefissate.

Tredicesima per i dipendenti pubblici

Anche per i dipendenti pubblici, la tredicesima segue un calendario specifico. Nel settore scolastico, ad esempio, gli insegnanti delle scuole materne ed elementari riceveranno l’accredito il 14 dicembre, con eventuali anticipi nel caso di giorni festivi. Per il restante personale statale, il pagamento è previsto intorno al 16 dicembre.

Tredicesima per i pensionati

I pensionati ricevono la tredicesima insieme al rateo mensile di dicembre. Coloro che hanno il bonifico accreditato sul conto corrente bancario o postale vedranno l’importo disponibile a partire dal 2 dicembre. Chi invece ritira la pensione presso gli uffici postali dovrà rispettare il calendario basato sull’ordine alfabetico dei cognomi.

La tredicesima rappresenta un momento cruciale per le famiglie italiane, offrendo un supporto economico utile per affrontare le spese natalizie e di fine anno. Ricordati di controllare il tuo contratto o le disposizioni relative alla tua categoria per sapere con precisione quando e come verrà accreditata.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DEL WEB SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE