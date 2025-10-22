Tremestieri Etneo: violento impatto fra due auto, 2 donne ferite

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

TREMESTIERI ETNEO (CATANIA) – Violento incidente stradale in via Nuovaluce a Tremestieri Etneo. Coinvolte due auto. Una Toyota Aygo ed una Hyundai I10. Alla guida delle auto, c’erano due donne. L’impatto è stato piuttosto violento tant’è che una delle due auto è finita con le ruote posteriori sul guardrail laterale che delimita la carreggiata.

Le due conducenti sono rimaste ferite e trasportate all’ospedale Cannizzaro dalle ambulanze del 118. A facilitare i soccorsi, per una delle due donne che era rimasta incastrata all’interno del veicolo, sono stati i Vigili del Fuoco. Ad occuparsi della ricostruzione della dinamica dell’incidente sono gli agenti della Polizia Locale di Tremestieri.