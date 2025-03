Tremestieri Etneo, un’auto abbatte due pali elettrici: c’è un ferito

Un 48enne ha perso il controllo della propria Jeep

CATANIA – Incidente stradale autonomo, all’alba di oggi a Tremestieri Etneo, in Provincia di Catania. Il sinistro si è verificato, intorno alle 4:30, in via Etnea.

Alla guida di una Jeep Renegade, un 48enne ha perso il controllo del mezzo, le cause sono in corso di accertamento, andando a centrare un palo dell’Enel in cemento armato e un palo della pubblica illuminazione. Entrambi i pali sono finiti a terra.

Scattato l’allarme sul posto il personale del 118 che ha soccorso il 48enne trasportandolo al Policlinico di Catania.

Ad arrivare anche i Vigili del Fuoco del distaccamento Catania nord che hanno messo in sicurezza l’auto incidentata.

Ad occuparsi dei rilievi, i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania. La strada è rimasta chiusa al transito, in entrambi i sensi di marcia, per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

Presenti anche tecnici Enel e quelli della ditta della pubblica illuminazione.