Tremestieri Etneo, scuole chiuse dopo le due scosse di terremoto

Alcuni "segnali" sull'asfalto hanno portato alla necessità di una verifica negli istituti

CATANIA – Scuole precauzionalmente chiuse a Tremestieri Etneo. Il provvedimento è della Commissione Straordinaria del Comune a seguito degli eventi sismici registrati nell’area pedemontana. E che ha coinvolto anche i Comuni di Pedara, Mascalucia e Nicolosi con magnitudo che hanno oscillato tra l’1.6 ed il 2.3.

Alcune segnali sull’asfalto hanno decretato una verifica all’interno delle scuole pubbliche e private del paese etneo. Attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in conformità al Piano Comunale di Protezione Civile.