 Tremestieri, scuole chiuse dopo le due scosse di terremoto
Tremestieri Etneo, scuole chiuse dopo le due scosse di terremoto

Alcuni "segnali" sull'asfalto hanno portato alla necessità di una verifica negli istituti
ATTIVATO IL COC
di
CATANIA – Scuole precauzionalmente chiuse a Tremestieri Etneo. Il provvedimento è della Commissione Straordinaria del Comune a seguito degli eventi sismici registrati nell’area pedemontana. E che ha coinvolto anche i Comuni di Pedara, Mascalucia e Nicolosi con magnitudo che hanno oscillato tra l’1.6 ed il 2.3.

Alcune segnali sull’asfalto hanno decretato una verifica all’interno delle scuole pubbliche e private del paese etneo. Attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in conformità al Piano Comunale di Protezione Civile.

