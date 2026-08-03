Sulla linea ferroviaria scoppia il caos

Un treno regionale è uscito dai binari all’alba di lunedì 3 agosto sulla linea ferroviaria Orte-Roma dopo aver travolto due mucche che si trovavano lungo i binari. L’incidente è avvenuto nei pressi di Piana Bella, nel territorio di Montelibretti, in provincia di Roma. Sul convoglio viaggiavano circa 450 passeggeri. Nessuno è rimasto ferito, ma il deragliamento ha provocato pesanti conseguenze sulla circolazione ferroviaria, con ritardi, cancellazioni e sospensioni del servizio. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare il proprietario degli animali.

L’impatto con le mucche e il deragliamento

Secondo una prima ricostruzione, il convoglio ha investito due bovini che avevano raggiunto la sede ferroviaria. L’urto è stato particolarmente violento e ha causato lo sviamento delle prime due carrozze del treno. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), al personale di Trenitalia e agli operatori di FS Security, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni necessarie per il recupero del convoglio.

Leggi anche Caltanissetta, massi sui binari della ferrovia: denunciati due minori Svizzera, treno deraglia a causa di una valanga: ci sono feriti Altro incidente ferroviario in Spagna: un morto e diversi feriti

Roma, treno deraglia: nessun ferito

Nonostante il deragliamento, il bilancio non registra feriti. Tutti i circa 450 passeggeri, così come il personale di bordo, sono usciti indenni dall’incidente. Per consentire ai viaggiatori di raggiungere la destinazione, Ferrovie dello Stato ha predisposto un secondo treno, sul quale i passeggeri sono stati trasferiti per proseguire il viaggio fino alla stazione di Roma Tiburtina.

Linea sospesa e forti disagi

L’incidente ha avuto ripercussioni immediate sulla circolazione ferroviaria. Il traffico è stato sospeso tra Monterotondo e Fara Sabina, lungo la linea convenzionale Roma-Firenze. L’obiettivo è quello di permettere la rimozione del treno deragliato e gli interventi di ripristino dell’infrastruttura danneggiata. Per ridurre i disagi è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra le due stazioni interessate. Nel frattempo Ferrovie dello Stato informa che i treni Regionali e Intercity potranno subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso fino al completamento delle operazioni e al pieno ripristino della linea.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA