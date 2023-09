Trento provincia più ‘sportiva’ d’Italia, male la Sicilia: lo studio del Sole 24 Ore

L'indagine misura la diffusione e la qualità dei sistemi sportivi territoriali

1' DI LETTURA

ROMA – Trento si conferma la provincia leader della classifica dell’indice di sportività, indagine realizzata da Pts per “Il Sole 24 Ore”. Lo studio misura la diffusione e la qualità dei sistemi sportivi territoriali. Male le regioni meridionali e in particolare la Sicilia.

Alle spalle di Trento c’è Trieste

Trento mantiene il primo posto grazie alla radicata rete di impianti, alle diffuse relazioni tra sport, economia e realtà sociale, alle consolidate capacità organizzative e agli ottimi risultati dei suoi atleti. Ancora sul podio Trieste, questa volta sul secondo gradino mentre al terzo posto, per la prima volta, si piazza Cremona.

Grande divario tra Nord e Sud

Si mantiene sempre elevato il divario tra i territori del Centro-Nord e quelli di Sud e Isole. Dopo l’11° posto di Cagliari bisogna scendere al 48° di Teramo e al 52° di Sassari. Le restanti province del Mezzogiorno fanno peggio; va però sottolineato l’ulteriore avanzamento di Napoli (dal 57° al 55° posto), in buona parte per lo scudetto nel calcio. In Sicilia primeggia Messina, che occupa il 72° posto in questa speciale graduatoria.