Tributo al Maestro Ennio Morricone al Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2022

Sarà un magnifico tributo a Ennio Morricone e alle sue incomparabili colonne sonore ad inaugurare, martedì 2 Agosto alle 21,30, la sezione taorminese del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2022.

La kermesse, ormai nota ai più alti livelli, quest’anno ha debuttato al Teatro Greco di Siracusa con trionfo di pubblico e critica con un omaggio a Franco Battiato e Lucio Dalla, registrando, ancora una volta, un tutto esaurito che ha entusiasmato la cavea aretusea, gremita di ospiti provenienti da ogni parte del mondo e si prepara a bissare il grande successo nell’impareggiabile palcoscenico del Teatro Antico di Taormina.

Morricone non ha bisogno di presentazioni: genio assoluto del ‘900 musicale, compositore di alcune tra le più famose colonne sonore cinematografiche di tutti i tempi, ha collaborato con registi del calibro di Sergio Leone, Duccio Tessari, Franco Giraldi, Giulio Petroni, Sergio Sollima e Sergio Corbucci, con titoli come la Trilogia del dollaro, Una pistola per Ringo, La resa dei conti, Il grande silenzio, Il mercenario, Il mio nome è Nessuno e la Trilogia del tempo. E ancora John Carpenter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Terrence Malick, Oliver Stone, Roman Polański e Quentin Tarantino.

Vincitore di prestigiosissimi premi per le sue composizioni – tra i quali spiccano diversi Premi Oscar, Golden Globe, Grammy Awards, BAFTA, David di Donatello, Nastri d’argento, European Film Awards, Leone d’oro alla carriera e Polar Music Prize – Morricone ha venduto inoltre più di 70 milioni di dischi nel mondo e gli è stata attribuita una stella nella Hollywood Walk of Fame.

La serata di gran gala vedrà lo schieramento di due complessi di grande pregio, quali il Coro Lirico Siciliano e l’Orchestra Filarmonica della Calabria, che da anni, ormai, formano un connubio di assoluta eccellenza tra le formazioni italiane e si fanno tanto apprezzare anche nelle numerose tournée alle quali vengono regolarmente invitati in varie parti del mondo, dall’Europa all’Asia, presso alcune tra le più prestigiose sale da concerto e teatri, diretti da celebri bacchette, tra cui spiccano Donato Renzetti, Ralf Weikert, Grischa Asagaroff, Steven Mercurio, Lu Jia e con la collaborazione di alcuni tra i più grandi artisti in circolazione, da José Carreras al tenore pop Andrea Bocelli, solo per citarne due tra i numerosi.

Per l’occasione, coro, orchestra e solisti saranno guidati da Filippo Arlia, giovane direttore in piena ascesa nel panorama internazionale con all’attivo numerose incisioni per le più prestigiose case discografiche, nonché Direttore Musicale Principale del Festival, mentre il coro, come di consueto, sarà affidato alle cure di Francesco Costa, già vincitore del Premio Speciale Golden Opera degli International Opera Awards, gli Oscar della Lirica; sul palco il soprano francese Eloise Koempgen e il tenore Alberto Munafò Siragusa sosterranno le parti solistiche affidate dal grande musicista romano.

Vasto e ben calibrato il programma scelto per la serata evento, che prevedrà l’esecuzione di musiche che hanno fatto da colonna sonora a film straordinari come C’era una volta il west, Canone inverso, La Leggenda del pianista sull’oceano, Metti una sera a cena, Nuovo Cinema Paradiso, Giù la testa, Mission, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Malena, The Hateful Eight, Il mio nome è nessuno, Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto, il cattivo, Gli intoccabili, Baaria.

Come di consueto sarà possibile acquistare i biglietti sia online che presso tutti i punti vendita TicketOne, Tickettando, Box Office Sicilia, CPS Music presenti sul territorio nazionale, con speciali promozioni per persone entro i 12 o 25 anni, dai 65 anni in su, diversamente abili, residenti a Taormina.

Non resta che darsi appuntamento al 2 Agosto, dunque, al Teatro Antico di Taormina, per sperimentare magnifiche suggestioni cullati dalle soavi note del più apprezzato compositore del secolo.