TrinaCria Camp, a Mascali l’evento formativo per i volontari siciliani

La collaborazione tra Distretto Agrumi Sicilia e Croce Rossa Italiana

CATANIA – Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia e la Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Sicilia uniscono le forze per un’iniziativa di solidarietà che valorizza il territorio e le sue eccellenze.

Dal 20 al 22 dicembre 2024, a Mascali, si terrà il TrinaCRIa Camp, un evento formativo che vedrà coinvolti oltre 200 volontari provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Il TrinaCria Camp a Mascali

Durante le tre giornate, il Distretto e le aziende aderenti, per la maggior parte a conduzione biologica, offriranno oltre 2000 chili di prodotto fresco, tra cui arance rosse e bionde e limoni IGP – Limone di Siracusa IGP, Limone dell’Etna IGP e Limone Interdonato IGP.

A questi si aggiungeranno marmellate e bibite prodotte a partire dai frutti siciliani, ulteriormente valorizzando l’unicità di queste eccellenze locali.

Le arance saranno servite spremute al momento grazie alla collaborazione con Oranfresh, che metterà a disposizione una spremiagrumi automatica, mentre al termine dell’evento i volontari riceveranno in dono confezioni di agrumi, un gesto che unisce ospitalità, qualità e solidarietà.

L’iniziativa, organizzata in un periodo simbolico come quello natalizio, non è solo un’azione benefica ma rappresenta anche una significativa promozione degli agrumi siciliani a livello nazionale, grazie alla partecipazione di volontari provenienti da tutta Italia che potranno degustare la bontà e la qualità dei frutti Made in Sicily.

“I volontari sono un’eccellenza siciliana”

Commenta il presidente della Croce rossa Italiana, Comitato regionale Sicilia, Carmelo Stefano Principato: “Siamo felici di collaborare con aziende del territorio e costruire una rete virtuosa che, da un lato contribuisca a sviluppare economia sociale, e dall’altro promuova le nostre eccellenze”.

“I volontari – continua Principato – le nostre persone, sono certamente un’eccellenza siciliana e non solo. Per questo motivo stiamo puntando molto sulla formazione. È nostro preciso obiettivo investire sempre più nella formazione teorica e pratica dei volontari ma, anche, della popolazione”.

“Questo – conclude Principato – è per noi l’unico strumento davvero efficace per gestire emergenze, salvare vite ed essere pronti ad ogni situazione: lavorare con i siciliani per i siciliani”.

“Responsabilità collettiva”

“La nostra adesione al TrinaCRIa Camp – spiega Federica Argentati, presidente del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia – nasce da un concetto di responsabilità collettiva e dalla volontà di creare sinergie tra le imprese della filiera”.

“Le aziende del Distretto – continua Argentati – indipendentemente dalla loro dimensione, contribuiscono mettendo al centro valori come l’etica del lavoro e la responsabilità sociale. Questo è il vero spirito della nostra rete: una forza comune che si traduce in un’azione concreta a beneficio del territorio e di chi opera per il bene della collettività”.

“Desidero ringraziare – conclude Argentati – anche Francesca Valenziani, consigliera del Distretto e volontaria della Croce Rossa Italiana, che con il suo impegno e la sua dedizione ha reso possibile questa importante collaborazione. Un grazie speciale va poi alla Croce Rossa per questa straordinaria opportunità e alle aziende che, con generosità, hanno deciso di aderire”.

Il Distretto Agrumi e la Croce Rossa

La collaborazione tra il Distretto Agrumi e la Croce Rossa Sicilia rappresenta l’ennesimo esempio virtuoso di come il comparto agricolo siciliano possa coniugare produzione, solidarietà e valorizzazione del territorio.

Nel corso degli anni, il Distretto si è distinto con iniziative a forte impatto sociale, come il progetto “Social Farming”, dedicato alla formazione e all’inclusione attraverso l’agricoltura sostenibile​.

Il TrinaCRIa Camp è un’ulteriore occasione unica per coniugare formazione, solidarietà e valorizzazione delle eccellenze locali, ribadendo come gli agrumi siciliani rappresentino non solo un prodotto d’eccellenza ma anche un simbolo di unione.