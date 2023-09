Trofeo “Antonino Mercadante”, la Sicilia in finale con Sebastiano Cocola

Tutta straniera la finale femminile

1' DI LETTURA

PALERMO – Proiettati verso l’ultimo atto del Trofeo “Antonino Mercadante”, prova ITF J100. Finale tutta azzurra quella del singolare maschile, con la Sicilia che verrà rappresentata da Sebastiano Cocola. Il tennista siracusano, infatti, sfiderà il pari età veneto Tobia Costanzo Baragiola Mordini. Cocola raggiunge la finale della competizione dopo aver battuto 6-2 6-4 il romano Lorenzo Mesi Messina, mentre l’altro finalista italiano ha vinto 6-1 6-1 contro l’ungherese Kalos Krinces.

Nessuna atleta azzurra, invece, nella finale femminile, che si disputerà in contemporanea con quella maschile. A fronteggiarsi per il gradino più alto del podio saranno la rumena Anamaria Oana, testa di serie numero 5, la quale si è imposta per 6-2 6-3 sulla 14enne irpina Ylenia Zocco, e la russa di 15 anni Kira Voronina. Quest’ultima è uscita vittoriosa per 6-4 6-1 ai danni della tedesca, numero 3 del tabellone, Victoria Pohle.