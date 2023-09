Trofeo “Antonino Mercadante”, si alza il sipario al Ct Palermo

È la nona edizione dell'ITF J100

Il grande tennis giovanile torna nel capoluogo siciliano. Presentata al Ct Palermo la IX edizione del Torneo Internazionale Giovanile ITF J100 “Trofeo Antonino Mercadante”. La competizione andrà in scena al Circolo del Tennis fino domenica 10 settembre, con alcuni tra i migliori prospetti internazionali del futuro.

Diverse le nazioni rappresentate: oltre all’Italia, la Croazia, la Germania, la Bretagna, la Romania, la Danimarca, gli Stati Uniti, la Slovacchia, la Turchia, l’Ungheria e la Svezia. In programma fino a martedì 5 settembre le qualificazioni. Mercoledì 6 al via i tabelloni principali. Domenica 10, infine, le due finali del singolare.

“Siamo orgogliosi di ospitare un torneo giovanile così importante che è dedicato ad una figura che ha rivestito grande rilievo per il nostro Circolo – ha dichiarato il presidente del Ct Palermo Giorgio Lo Cascio –. Un evento che vedrà al via tanti giovani atleti del Ct Palermo come la campionessa italiana di doppio Under 15 Alessandra Fiorillo. Tra poco più di un mese invece saremo in lizza con ben due squadre nel campionato di Serie A1 e anche questo aspetto rappresenta un grosso vanto”.

I giovani campioni

Testa di serie n.1 del main draw maschile sarà il romano 16enne Andrea De Marchi, numero 154 del ranking Under 18 il quale proprio su questi campi nel 2022 si laureò campione italiano Under 15. De Marchi (3 titoli ITF in bacheca), insieme al palermitano Federico Cinà e al marchigiano Matteo Sciahbasi, ha ottenuto il successo nella Summer Cup Under 16 con la maglia dell’Italia.

Numero 2 del tabellone il pugliese Pierluigi Basile vincitore in stagione di due prove ITF a Larnaca (Cipro) e Carthage (Tunisia). A rappresentare la Sicilia, ammesso di diritto nel main draw l’atleta di casa classe 2007 Riccardo Surano, così come il siracusano Sebastiano Cocola.

In campo femminile, numero 1 del seeding la palermitana del Tc2 (si allena al Country) Gaia Greco, che ha preso parte lo scorso luglio alle qualificazioni del Palermo Ladies Open. A ruota seguono la croata Dora Miskovic e la tedesca Victoria Pohle. Nel tabellone principale, oltre a Greco, a rappresentare la Sicilia, anche l’altra palermitana Chiara Davì sempre del Tc2. Di rilievo anche la presenza della toscana Anastasia Bertacchi che sta vivendo un ottimo momento di forma come testimoniano la vittoria al J100 di Poznan e le semifinali a Mauthausen in Austria e Novi Sad (J200) in Serbia.