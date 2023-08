Grave incidente sulla statale 575: un morto e quattro feriti

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco

TROINA (EN) – È di un morto, la trentaduenne troinese M.G., e quattro feriti il bilancio dell’incidente mortale avvenuto lungo la statale 575, che da Troina porta verso Catania. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 lungo il cosiddetto “rettilineo di San Paolo”, a una decina di chilometri di distanza da Troina. Sarebbero tre le vetture coinvolte.

Gravemente ferito il marito

Gravemente ferito il marito della donna, troinese di 41 anni, portato in ospedale con l’elisoccorso. Quasi illesa invece la loro bambina di 4 anni. Gli altri due feriti viaggiavano su altre due vetture. Si tratterebbe di un altro troinese di 53 anni e di una catanese di 48.

Ancora nessuna possibile ricostruzione in relazione alla dinamica. Si sa solo che sul posto stanno operando i carabinieri della stazione di Troina, diretti dalla compagnia di Nicosia, assieme ai vigili del fuoco. Per l’incidente si segnalano code. IN AGGIORNAMENTO