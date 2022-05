Trotto: a Siracusa puntuale Candido Jet

La competizione è abbinata ad una Tris-Quartè-Quintè e vale 11 mila di montepremi. Protagonisti cavalli di 5 anni e oltre

SIRACUSA – È un vibrante test testa quello tra Artez e Bionda de Gleris nell’ultima competizione che chiude il convegno di trotto andato in scena, ieri pomeriggio, all’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. La competizione è abbinata ad una Tris-Quartè-Quintè e vale 11 mila di montepremi. Protagonisti cavalli di 5 anni e oltre ingaggiati sulla lunga distanza di 2200 metri, gli ultimi dei quali sono davvero concitati per la lotta fin sul palo dei due agguerriti avversari. Terzo chiude Belfagor Fi, mentre Ask Me Now e Atollo dei Greppi completano una Quarte e Quintè che non trovano nessun vincitore.

Vale, al betting, più di 45 il successo di Vaitor che ritorna a vincere da novembre 2021. La sua inattesa prestazione arriva nel Premio Partinico. Uno scatto prepotente sul finale gli permette di superare Zoom Roc. A decidere la vincente mossa è l’ormai esperiente guida di Francesco La Rosa Junior. Il podio, completato da Zippo Bi, vale più di 730 euro.

Bella la vittoria di Don King Muttley scheda leader della corsa dedicata ai Gentleman tiene salda la sua posizione evince in bello stile guidato da Francesco Paolo Caruso. È la cronaca della terza competizione premio Bagheria.

Il team Puccio-Mancuso riesce ad accaparrarsi il Premio Carini con il primo posto di Commento Louis e la moneta di argento di Ciclone di Celle, mentre nel Premio Misilmeri gestisce l’intero podio con Ania Rich, Umbral e Tabor Caf.