Trovati 44 milioni di euro, lingotti d’oro e passaporti nel rifugio del leader della Wagner

Il servizio di sicurezza russo ha trovato 44 milioni di euro in contanti dopo aver fatto irruzione nel quartier generale della Wagner a San Pietroburgo. La notizia è trova conferma dallo stesso Prigozhin. Scatole piene di soldi soto state sequestrate vicino al suo ufficio a San Pietroburgo, all’Hotel Trezzini. Secondo diversi media russi, la cifra totale rinvenuta ammonterebbe a 4 miliardi di rubli.

Durante la perquisizione nell’albergo, un minivan bianco Gazel ha destato sospetti in quanto non apparteneva a nessuno degli abitanti di Akademichesky Lane, la strada dove era parcheggiata la vettura. A quel punto sono intervenuti gli artificieri per scongiurare la presenza di esplosivo ed hanno scoperto scatoloni piene di soldi. Rinvenuti anche documenti, tra cui passaporti a nome di Prigozhin, con gli stessi dati anagrafici, ma con la fotografia di un altro uomo. Si tratta di un sosia di Prigozhin, che nel 2021 ha girato l’Europa, sostiene Fontanka.

Dopo che queste informazioni sono state condivise con la stampa locale, Prigozhin ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che oltre al furgone sono stati trovati anche altri due minibus contenenti il suo denaro. Il leader della Wagner ha chiosato: “Abbiamo sempre utilizzato contanti per finanziare le attività del nostro gruppo. I soldi servono per pagare i soldati“. Secondo il canale Telegram che funziona da ufficio stampa del gruppo, il denaro doveva servire come “risarcimento ‘Cargo 200’ (per i familiari dei combattenti ndr) e altre questioni“.