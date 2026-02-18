I consigli dell'Arma per non cadere nei tranelli dei malintenzionati

SALEMI – Truffa del finto carabiniere a Salemi, arrestato un 42enne pugliese. L’operazione è stata condotta dai militari della stazione che hanno evitato che un anziano venisse privato di tutti i suoi risparmi.

L’uomo, un 78enne del posto, avrebbe ricevuto un sms che segnalava movimenti sospetti sul suo conto bancario subito seguito dalla telefonata di un sedicente maresciallo dei carabinieri che lo avvisava di una truffa bancaria in atto sul suo conto che metteva a rischio i suoi risparmi invitandolo a trasferirli su un conto bancario sicuro da lui indicato, rassicurandolo che gli sarebbero stati restituiti tramite assegno circolare.

Il truffatore, che aveva clonato il numero telefonico di una caserma dei carabinieri rendendo ancora più credibile la richiesta avanzata, riusciva a convincere l’anziana vittima ad effettuare un primo bonifico urgente di 19.500 euro seguendo le istruzioni che gli venivano impartite.

All’ulteriore richiesta di un secondo bonifico di 35.000 euro, il 78enne che si era insospettito, si è recato alla stazione dei carabinieri senza interrompere la telefonata. Qui si è reso conto di essere vittima di una truffa denunciando il tutto ai veri carabinieri. I militari hanno subito avviato le indagini riuscendo a bloccare le transazioni finanziarie, identificando il presunto autore del reato che è stato denunciato all’autorità giudiziaria che contestualmente ha disposto il sequestro del conto corrente per recuperare buona parte delle somme sottratte.

I carabinieri consigliano di diffidare sempre da sconosciuti che si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o a enti pubblici, chiedendo denaro o informazioni personali, nessun operatore autorizzato richiede pagamenti in contanti o preziosi presso il domicilio. In caso di dubbi o situazioni sospette, è fondamentale recarsi sempre al più vicino posto di polizia o contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 per segnalare ogni episodio sospetto.