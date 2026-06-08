Truffa del ‘finto magistrato’ nel Messinese: arrestato un siracusano

La vittima è un pensionato di 77 anni

MESSINA – I carabinieri di Roccalumera e Giampilieri hanno arrestato un 45enne, originario del siracusano e pregiudicato, con l’accusa di “truffa aggravata” ai danni di un pensionato messinese di 77 anni.

Truffa del ‘finto magistrato’ nel Messinese

L’anziano era stato contattato telefonicamente da un sedicente magistrato, che lo aveva convinto a incontrarlo in un luogo concordato e a portare denaro e preziosi in suo, per verificare se fossero provento di una rapina avvenuta nel capoluogo peloritano.

Il pensionato, però, ha chiamato i carabinieri, che hanno rintracciato il presunto truffatore nei pressi del casello autostradale di Roccalumera, mentre cercava di allontanarsi a bordo di un’utilitaria.

L’uomo è stato trovato in possesso di circa 2.000 euro in contanti, nonché di una fede in oro bianco e due in oro giallo che l’anziano gli aveva consegnato poco prima.

Arrestato un siracusano

Gli indizi così raccolti a carico del 45enne hanno quindi permesso ai Carabinieri di procedere al suo arresto per truffa aggravata.

“Qualora pervengano richieste telefoniche di questo tipo – consigliano i carabinieri – è fondamentale contattare subito il numero di emergenza “112 NUE” per verificare l’identità del chiamante e consentire un eventuale intervento tempestivo delle Forze di polizia.