“Truffa romantica”: denunciato 29enne catanese già ai domiciliari

Una cena andata decisamente male

CATANIA – Era agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ma non ha rinunciato a mettere a segno una nuova truffa online. La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un catanese di 29 anni, già noto per reati contro il patrimonio, accusato di truffa, minacce ed evasione.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe adescato una 24enne della provincia etnea su una nota app di incontri, invitandola poi nella sua abitazione nel quartiere Cibali per trascorrere la serata insieme. Una volta in casa, con la scusa di acquistare la cena, si sarebbe fatto consegnare 20 euro dalla giovane.

Dopo essersi allontanato dall’appartamento, sarebbe rientrato poco dopo senza quanto promesso, intimando alla vittima di andare via. A quel punto la 24enne ha contattato la polizia, rivolgendosi agli agenti della Questura di Catania.

Grazie al sistema di monitoraggio elettronico, i poliziotti hanno accertato che il 29enne si era allontanato dall’abitazione violando le prescrizioni dei domiciliari. Gli agenti delle Volanti hanno recuperato e restituito il denaro alla vittima. Per il giovane è scattata la denuncia.